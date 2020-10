Đoković bez gema u prvom setu, Nadal poveo sa 1-0

I set

Nadal pravi brejk u prvom gemu. Novak je ima 40-15, ali Španac veže četiri poena i pravi brejk u uvodnom servisu. Španac je potvrdio brejk u drugom gemu koji se igrao na razliku, te ponovo oduzeo servis Srbinu u trećem gemu.

U četvrtom gemu Novak je imao tri brejk lopte koje nije iskoristio, pa je Nadal poveo sa 4-0. Naredni gem je izgledao kao da će Novak konačno lako do svog gema. Srbin je ima 40-0, ali Nadal se nije predavao, dolazi do izjednačenja te koristi treću brejk loptu u tom gemu, pravi treći brejk u setu i vodi sa 5-0.

Making the shots you wish you could, @RafaelNadal and @DjokerNole #RolandGarros pic.twitter.com/HQDR7X6lFk

Novak i Rafa će u 56. "Rafoleu" igrati za mnogo stvari. Prije svega za titulu Rolan Garosa, Španac za svoju 13, a Srbin za svoju drugu.

The best in the world go head to head.

Before it begins, re-live the rivalry...#RolandGarros pic.twitter.com/OedPvo7PI0

— Roland-Garros (@rolandgarros) October 11, 2020