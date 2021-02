Đoković i Krajinović donijeli pobjedu nad Kanadom

Do trijumfa su stigli poslije preokreta: prvo je Dušan Lajović poražen od Miloša Raonića sa 0:2 (3:6, 4:6), zatim je Novak Đoković savladao Denisa Šapovalova sa 2:0 (7:5, 7:5), da bi na kraju u duelu parova Novak Đoković i Filip Krajinović pobijedili Raonića i Šapovalova sa 2:0, po setovima 7:5, 7:6 (7:4).

