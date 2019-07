Đoković: Federer me inspiriše, hvala mojim roditeljima

Novak Đoković bio je sjajan u najdužem vimbldonskom finalu, a bio je sjajan i nakon njega. Govorio je o meču, Federeru, porodici i emotivnim govorom razgalio je londonsku publiku koja mu i nije bila naklonjena tokom turnira a ni tokom finala.

"Mislim je ovo bilo najuzbudljivije finale koje sam igrao, definitivno među dva najuzbudljivija u karijeri protiv jednog od najboljih svih vremena, Rodžera kojeg mnogo poštujem", rekao je Novak koji je nakon ovih riječi ispraćen gromograslnim aplauzom.

"Nažalost neko mora i ovakav meč da izgubi. Imali smo šanse i on i ja, nestvarno je da sam spasio one dvije meč lopte. Čudno je igrati taj brejk na 12:12, ali ja sam se nadao sam da ću doći do njega. Rodžer je rekao da se nada da će dati još nekim ljudima da vjeruju u sebe sa 37 godna, ja sam jedan od njih on me inspiriše", rekao je Novak.

A Novak je sa 32 godine osvojio peti trofej na Vimbldonu, kao Bjorn Borg u svoje vrijeme

"Rekao sam ovo i ranije, kada sam bio klinac imao četiri pet godina, i sanjao da postanem teniser, ovo je uvijek bio turnir na kojem sam želio da učestvujem, da pobijedim. Imam trofeje raznih materijala i nadao sam se da ću biti ovdje, da dijelim ovo specijalno osjećanje sa svvijim sinom, sa svojim roditeljima sa svojim timom. Moja supruga i moja kćerka su u Londonu i šaljem im poljubac. Svi su patili, moji roditelji su ovdje sa mnom hvala vam što ste dali sebe bih ja bio ovdje", rekao je Novak Đoković.

