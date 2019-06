Đoković: Drugačije sam tretiran zbog toga što dolazim iz Srbije

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković u razgovoru sa srpskim novinarima kazao je da je drugačije tretiran u ranoj fazi karijere, u odnosu na Rodžera Federera, Rafaela Nadala i Endija Marija. Đoković je naveo da se vremenom situacija promenila, ali i da može, ništa ne bi mijenjao u karijeri.

"Činjenica je da sam drugačije tretiran i to vjerovatno ima veze sa zemljom iz koje sam i djela svijeta iz kojeg dolazim. U početku sam imao malo pažnje i podrške, medijske i sponzorske, ali to me je još više motivisalo", rekao je Đoković.

Novak je kazao da nikada to nije želio da uzima kao opravdanje.

"Ne želim da se žalim i plačem nad svojom sudbinom. Naprotiv, baš mi je drago što je tako bilo jer mi je dozvolilo da krčim put koji me je doveo ovdje gdje jesam. Danas je vjerovatno drugačija situacija jer sam svojim rezultatima zaslužio poštovanje i više pažnje međunarodnih medija i cjelokupnog sportskog svijeta."

Osvajač 15 grend slem trofeja objasnio je i na koji način se manifestovala slabija podrška.

"Najbitnije mi je bilo da izvučem najviše motivacije i snage da dobijem teniski meč i da napravim izvrsnu karijeru u svjetskim okvirima, i u tome sam uspio."

Za kraj je potvrdio da je od svog imena želio da napravi nešto karakteristično, u čemu je uspio.

"Sve ostale sporedne stvari dio su mog karaktera i mog brenda – mi, i kažem 'mi' jer čitav tim učestvuje u izgradnji. Trudili smo se da u posljednjih desetak godina napravimo brend prepoznatljiv na svoj način, koji ima svoje vrijednosti i karakteristike koje sutra prepoznaje jedan sponzor, moj budući partner. To i jeste slučaj sada sa 'Lakostom' i 'Hedom', najvećim sponzorima koje imam. Ne žalim i stvarno ne mislim da sam u nekom deficitu niti sa sponzorima niti sa bilo čime drugim, stvari su baš onakve kakve treba da budu", zaključio je Đoković.