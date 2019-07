Đoković dobio neobičnu ponudu sa tribine: "Јesi li me stvarno to pitao?"

Novak Đoković dobio je zanimljivu ponudu sa tribina tokom meča sa Denisom Kudlom u drugom kolu Vimbldona.

Đoković je u jednom poenu pokušao da odigra "tviner", što je komentator Sport Kluba Nebojša Višković prokomentarisao sa: "Evo ga, ušao je duh Kirijosa u njega".

Novak se na konstataciju samo nasmijao: "Da, nije bilo, loše, šteta za poen. Pročitao me je. Mogu da pokažem sinu da i ja znam neki trik".

Tokom meča, dogodila se neobična scena, jedan gledalac je nešto doviknuo Novaku.

"Јa sam ga pitao i onda mi je potvrdio. On je rekao, "možeš li da mi napraviš dijete"? Јa sam ga pitao, "Јesi li me stvarno to pitao?" Onda se on, onako, postidio. Ne znam stvarno šta bih na sve to rekao", otkrio je Đoković.