Đoković dobio nagradu ITF za najboljeg u 2018.

Bila je to prilika da se na jednom mjestu nađu najbolji iz 2018. godine, a posebnu nagradu "Filip Šatrije", dobila je Argentinka Gabrijela Sabatini.

Ta nagrada, koja je ustanovljena još 1996. dodijeljuje se za doprinos tenisu kako na terenu, tako i van njega, dok je Novak nagrađen jer je bio najbolji u 2018. i zato što se ponovo vratio na mesto broj jedan.

2 Grand Slam titles

Ending the year World No. 1

No surprise that @DjokerNole was crowned 2018 Men's Singles World Champion at the ITF Champions Dinner! pic.twitter.com/aLHkY8kDfj

— ITF (@ITF_Tennis) June 4, 2019