Đoković bolji od Milmana

Srpski teniser Novak Đoković pobijedio je Australijanca Džona Milmana sa 3-0 i plasirao se u polufinale US Opena.

Đoković je dobio 6:3, 6:4 i 6:4 pri vrlo velikoj vlažnosti vazduha i uprkos teškoćama koje je osjećao tokom meča. Ovo je srpskom igraču 11. uzastopno polufinale na "Flašing medouzu".

Srpski as je odlično pogađao forhende, loše birao kada će odigrati drop-šot i očajno koristio brejk šanse kojih je bilo "na tone", ali je i dalje igrao jako dobro s obzirom na uslove na terenu.

Milman je nekako sporo ušao u meč, Đoković je ušao "petom brzinom" i onda već u drugom gemu sa dva fantastična forhenda uspio da napravi prvi brejk na meču.

Taj brejk će se do kraja seta ispostaviti dovoljnim, jer je Đoković bez većih problema čuvao svoj servis, dok je njegov rival konstantno imao poteškoća da se sačuva od brejk loptica.

Najzanimljviji gem u prvom dijelu igre bio je šesti. Potrajao je petnaestak minuta, naš igrač je imao čak četiri brejk šanse, nije uspio da ih iskoristi pa je Džon poslije dobrog servisa dočekao i grešku Đokovića i naijestio probleme za njega u nastavku meča.

Problemi su došli već u gemu u kom je Novak servirao za osvajanje prvog seta. Milman je uz mnogo sreće iza leđa vratio "balon" na osnovnu liniju i polje Đokovića, srpski teniser smečuje u mrežu i pruža brejk loptu rivalu.

Milman je nije iskoristio, a Novak je osvojio set. U drugom je bilo jasno da Srbinu opet smetaju vrućina i vlažnost. Ispustio je nove četiri brejk šanse u prvom gemu drugog seta, da bi se na 2:2 desila zanimljiva situacija.

Džon je tražio da ide u svlačionicu da se kompletno presvuče jer se konstantno znoji, a posije kraće rasprave, Đoković je nasmijan sjeo na stolicu, svjestan da je i njemu potreban predah.

Sve do 4:4 u tom dijelu igre Đoković je imao 1 od 11 u iskorišćenim brejk loptama. On je, čini se, lako dolazio do brejk loptica, ali ih nikako nije koristio i da mu tada Milman duplom greškom nije bukvalno poklonio brejk, drugi set je lako mogao da ode na stranu Australijanca.

Umjesto toga, srpski igrač je poveo sa 2-0 u setovima i već u trećem gemu posljednjeg seta dočekao identičan kiks Milmana. Australijanac duplom greškom poklanja brejk loptu, a onda autom i brejk Srbinu za 2:1.

Uslijedio je pad u igri Đokovića koji je rezultovao vraćanjem brejka za 3:3 kada je duplu grešku u bitnom poenu napravio Novak. Do tog trenutka je previše forsirao drop-šotove, a "preporod" se desio kada je odlučio da napada Milmana slajsevima.

Niske loptice nisu godile momku koji voli da igra ravno, Novak je tako sebi namještao odlične pozicije za napad i u devetom gemu tom taktikom pravi novi brejk za 5:4. Rutinski je odservirao za pobjedu i novo polufinale posljednjeg Grend slema sezone.

U njemu će igrati protiv Keija Nišikorija, koji je nešto prije ponoći savladao Marina Čilića poslije pet setova. Đoković i Nišikori su se jednom već sastajali u ovoj fazi turnira, 2014. godine kada je Japanac pobijedio 6:4, 1:6, 7:6 (4), 6:3.