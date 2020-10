Đoković: Bilo je čupavo, nisam znao da li ću moći da igram

Novak Đoković je poslije pobede u četvrtfinalu Rolan Garosa govorio o svom fizičkom stanju.

Đoković se plasirao u polufinale Rolan Garosa pobjedom nad Pablom Karenjom Bustom sa 3-1 u setovima.

Početak meča obilježilo je Novakovo mučenje sa vratom, ali i sa lijevim laktom.

- Nisam se dobro osjećao prije nego što sam došao na teren. Desile su se neke stvari tokom zagrijevanja, morao sam da se postaram o nekim fizičkim problemima, ali što sam više igrao bolje sam se osjećao. Ne želim da umanjim njegovu dobru igru. On je set i po bio bolji teniser i bilo mi je toliko potrebno da bih došao u komfornu fazu i počeo da igram kako znam i umijem. Par poena je napravilo preokret, spasao sam neke brejk lopte u trećem setu i to je bilo krucialno. Obojica smo mogli da pobijedimo, bio je veoma izjednačen meč i obojica smo imali šanse, iako je na kraju bilo 3-1 - rekao je Đoković.

Nije želio previše da otkriva.

- Imao sam probleme sa vratom i ramenom, to mogu da vam kažem, ne želim da se više udubljujem u to. I dalje sam u žrijebu i ne želim previše da otkrivam. Kada mi se tijelo zagrejalo osjećao sam se bolje i bol je bio umanjen - kazao je Novak koji je otkrio da je tokom promejne strana jednom prilikom jeo urme, koje "već neko vrijeme jede".

Bolovi nisu bili naivni tokom dana i Novak se nada da neće biti slično za dva dana.

- Imao sam peh na zagrevanju (prije meča) i moj fizio Miljan (Amanović) i zvanični fizio ATP su se time bavili skoro dva sata, pokušavajući da me osposobe za igru. Bilo je čupavo, nisam znao da li ću moći da igram, ali na kraju smo uspjeli to da rješimo. Ne želim da ulazim previše u detaljisanje, ali ima vremena da se oporavim. Imao sam neke slične situacije u karijeri i taj jedan i po dan (do polufinala, u petak) je dovoljan. Danas sam se osjećao odlično od sredine meča do kraja meča, bez tih bolova. Nadam se da će biti u redu - dodao je Đoković.