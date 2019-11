Đoković: Biće tijesno sa Rusima, ali vjerujem u ovaj tim

Novak Đoković zadovoljan je igrom tima protiv Francuske. Srbija u četvrtfinalu Dejvis kupa igra protiv Rusije, a Novak ne sumnja u uspjeh ukoliko srpski teniseri budu igrali kao sa Francuskom.

Na nadmoćan način reprezentacija Srbije osvojila je prvo mjesto u A Grupi i plasirala se u četvrtfinale Dejvis kupa, osmi put u posljednjih deset godina.

"Odlični mečevi - i Filipov i moj - uspjeli smo da riješimo ovaj duel već poslije singlova, što je jako bitno. Imamo nekoliko kombinacija za dubl, ali nismo pretjerano uigrani. Conga je bio u formi, ali Filip je odigrao fantastično! To je meni dalo krila i rasterećeno sam ušao u meč sa Perom", rekao je Đoković.

On je savladao Benou Pera sa 2:0, čime je Srbija obezbijedila pobjedu.

"Per je vrlo talentovan, jako nepredvidiv igrač - sposoban da dobro servira i bude agresivan, a onda odjednom napravi nekoliko nekarakterističnih grešaka... Bilo je bitno da ostanem usredsređen do kraja, što je bio slučaj. Bio sam bolji u drugom setu, odradio sam posao do kraja", rekao je Đoković.

U četvrtini finala, Srbija igra protiv Rusije, već u sutra.

"Rusi su jedna od najkvalitetnijih reprezentacija ovdje, biće tijesno. Oba singl duela su otvorena, ali vjerujem da smo u jako dobroj formi i ako nastavimo ovako imamo dosta dobre šanse", rekao je Novak.

Đoković će igrati protiv Karena Hačanova, koji ga je savladao u finalu mastersa u Parizu prošle godine.

"Nismo igrali od tog finala. U dvoranskim uslovima jako dobro igra, Rubljov takođe, Danil je imao dobre pobjede protiv Federera i drugih igrača, igra tenis života... I Filip i ja ćemo morati da igramo na visokom nivou kako bi uspjeli da pobjedimo", rekao je Đoković.

Duel sa Rusijom počinje u petak od 10.30, a prvi će na teren Filip Krajinović i Andrej Rubljov.