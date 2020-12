Đoković bez povlastica na Australijen openu

Australijan open će se gotovo sigurno igrati u februaru. U ovom momentu se očekuje da se igra od 8. do 21. februara, dvije nedelje nakon uobičajenog termina.

Ikako to obično biva kada se mijenjaju pravila igre diskutuje se kome će to najmanje, a kome najviše smetati. Pogađate ko je uvijek prvi na pameti ljudima kada treba kritikovati Novak Đoković!

Najbolji teniser svijeta je dobio dozvolu da na US Openu boravi u zasebnoj kući tokom avgusta, ali se očekuje da takav luksuz neće dobiti u Melburnu! Naime, da bi se AO uopšte organizovao neophodno je da se ispoštuju stroge mjere karantina prije samog događaja, prenosi Blicsport.

Australijski trener Rodžer Rašid je u intervjuu za "Skaj sports" govorio o tim novim, specifičnim uslovima.

"Biće zanimljivo vidjeti šta će Novak uraditi jer je na US Openu ima kuću. Dozvolili su mu da bude u satelitu, gdje je imao kuću i mogućnost da sve korona stvari ostavi izvan nje. Bilo je to na račun Novaka Đokovića… Da, on ima novac. Mnogo momaka voli da odsjedne u kućama, da ih rentira i da čitav njihov tim bude tamo i da često putuju sa velikim timom ljudi. Biće to čudan osećaj sada", rekao je Rašid.

Oni su i ranije bili u karantinu, to nije ništa novo za njih. Neki će sigurno pomisliti "Opa, dvije nedelje? To je predugačak period". Ali oni imaju neke uslove koje moraju da ispoštuju, moraju da prate protokol ako žele da budu ovde i da igraju", oštar je Rišad.

Novak Đoković, zapravo, nije jedini igrač koji je imao privatnu kuću na US Openu. Serena Vilijams je iznajmila jednu u Njujorku kada je imala problema sa plućima.

Očekuje se da igrači moraju da dođu barem tri nedjelje prije turnira u Australiju! Neophodno je da budu dvije nedelje u karantinu prije nego što dobiju dozvolu da mogu da treniraju na terenima. Radiće se testovi prvog, trećeg, sedmog, desetog i posljednjeg dana. Ko bude negativan na prvom testiranju, već će sutradan moći da trenira. Postoje restrikcije i kada je u pitanju vrijeme van odaja tenisera. Očekuje se da se promijeni čitav ATP kalendar zbog kasnijeg starta Australijen opena, jer se u ovom periodu obično igraju Roterdam, Rio De Žaneiro, Dubai i Akapulko.