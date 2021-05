Dječak (14) poginuo na proslavi titule Atletiko Madrida

Dječak, koji je imao samo 14 godina, poginuo je na proslavi titule Atletiko Madrida.

Španski mediji su prenijeli da je dječak poginuo tako što je proturio glavu kroz prozor kombija, vozeći se sa bratom i prijateljima ulicama Madrida.

Glavom je udario u zid, pošto je kombi bio u pokretu i preminuo je zbog teških povreda glave.

A fourteen year old Atletico Madrid fan has passed away during title celebrations in Madrid. 😢 May his soul rest in peace. 🙏💔 pic.twitter.com/PFfh2MQfuS

Pristalice Atletika slavile su i ispred stadiona Valjadolida "Zorilje", gdje su pokušali da istrče do igrača i proslave sa njima.

"Will always be grateful to this great club for opening its doors to me"

Luis Suarez gets emotional after winning La Liga crown with Atletico Madrid | #LaLiga #Suarez #Football https://t.co/FKwKZB1rJB

— India Today Sports (@ITGDsports) May 23, 2021