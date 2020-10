Divan gest prvog reketa svijeta: Đoković na ulici učio djecu tenisu

Srpski teniser je izveo psa u šetnju i na beogradskim ulicama vidio mališane koji su držali teniski reket. I Novak je riješio da im se posveti.

Đoković se ponudio da im drži čas tenisa, na oduševljenje i djece – koja su potom od najboljeg na svijetu mogla da nauče osnovne poteze i pokrete, ali i na radost svih koji su se na tom mjestu zatekli.

Jedan od prolaznika bio je i Adam Tatalović, član stručnog štaba naše košarkaške reprezentacije, koji je i objavio snimak na društvenim mrežama.

Not often you see the #1 tennis player in the world giving lessons to kids in the neighborhood while out walking his dog in Belgrade! @DjokerNole is an absolute class act on and off the court! 🙏🏽🎾🇷🇸 @atptour @novakfoundation #humanity pic.twitter.com/UYY5boOZ1J

— Adam Tatalovich (@AdamTatalovich) October 17, 2020