Dimitrov krio da mu nije dobro i nije htio da se testira

Dimitrov je još u petak osjetio slabost, ali nije želio da se testira, nego je to učinio tek u nedjelju u Monte Karlu, gdje ima prebivalište, naveli su hravtski mediji, a ove ingormacije potvrdio je i direktor "Adria Tour" Đorđe Đoković gostujući putem video poziva u jutarnjem programu TV Prva.

"Imali smo situaciju sa Dimitrovim. Jako sam bio pogođen vešću da je Borna Ćorić, moj drugar iz djetinjstva, zaražen koronavirusom. U ovom trenutku imamo testiranih oko stotinu ljudi, što igrača, što ljudi iz organizacije. Svega četiri osobe su pozitivne. Iz Hrvatske nas uveravaju da je sve pod kotrolom. Nema razloga za paniku. Najveća nam je briga da svi zaraženi budu zaštićeni i da kroz infekciju prođu što blaže. Kada je Dimitrov objavio da je pozitivan, moj stav je bio da se finale otkaže. Želimo da zaštitimo svakog igrača i svakog navijača. Grigor je prije Beograda i Zadra bio u Sofiji", objasnio je najmlađi Đoković.

Takođe i tviteraši su po njegovom ponašanju na terenu došli do zaključka da je on sve vrijeme sumnjao na to da je zaražen.

Kako se može videti na snimku koji kruži internetom, Bugarin je odbio da se rukuje sa protivnikom i sudijom već im je samo "pružio lakat".

Osim bugarskog tenisera tokom ovog turnira pozitivni su bili Borna Ćorić, Kristijan Groh i Marko Paniki.

Well, that was not a match. Something wasn't quite alright with Dimitrov. He chose not to shake hands rather just fistpump the umpire. pic.twitter.com/FmHDVlHpAZ

