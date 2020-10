Dibala se posvađao sa Pirlom, pa se potukao s direktorom Juventusa

Angele, koji najviše prati dešavanja u Milanu, ovaj put je na Twitteru objavio "pikanteriju" iz svlačionice Juventusa, a priča je objavljena i u Tuttosportu.

Kako javlja Angele, Paulo Dibala je ušao u sukob s trenerom Andreom Pirlom koji ga dvije utakmice uzastopno nije uvodio u igru iako se oporavio od povrede, no nije se zaustavio na tome.

Incident se dogodio nakon utakmice s Krotoneom u kojoj je Juventus odigrao samo 1:1.

Dibala je najprije verbalno izvrijeđao Pirla, a potom se u tunelu nakon meča i fizički sukobio sa direktorom kluba Fabiom Paraticijem.

