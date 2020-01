Detalji tragedije: Evo gdje je Kobi putovao sa kćerkom Đanom i ko je s njima poginuo

Kobi i Đana su putovali u Brajantovu "Mamba akademiju" na utakmicu.

Đana je krenula očevim stopama i bavila se košarkom.

Pored Brajantovih, stradao je još jedan roditelj sa sinom, kao i pilot helikoptera.

Tragedija se dogodila večeras.

Sources: Kobe Bryant was on his way to a travel basketball game with his daughter Gianna when the helicopter crashed. Those aboard the helicopter also included another player and parent.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 26, 2020