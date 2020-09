Denver šalje dopis NBA zbog suđenja

Ekipe redovno šalju ove dopise ligi, to su uostalom uradili i Lejkersi poslije trećeg meča, te će Meloun učiniti isto kako bi njegov tim eventualno dobio više slobodnih bacanja u narednom duelu.

"Mislim da ću morati da idem kroz određene kanale, baš kao što su to oni uradili, kako bih vidio da li možemo da dobijemo više slobodnih bacanja", rekao je Meloun.

LeBron got the clutch stop on Jamal 😮 pic.twitter.com/xxumPmDuaf

— SportsCenter (@SportsCenter) September 25, 2020