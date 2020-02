Denver pao poslije produžetka, dabl-dabl Jokića

Domaći su u neizvjesnoj završnici izborili dodatnih pet minuta zahvaljujući poenima Gerija Herisa, na dodavanje Nikole Jokića, pošto je Lebron Džejms promašio šut za pobjedu u posljednjoj sekundi.

To, ipak, nije omelo Jezerdžije da u produžetku prikažu koncentrisaniju igru i slave, a ispostavilo se da je ključna bila trojka Entonija Dejvisa na 1:40 do kraja za 119:116.

Upravo je Dejvis bio najefikasniji kod pobjednika sa 33 poena, uz 10 skokova, dok je Lebron upisao tripl-dabl sa 32 poena, 11 skokova i 14 asistencija.

LeBron (32 PTS, 14 AST, 12 REB) and AD (33 PTS & 10 REB) were a force to be reckoned with in LA’s OT win! 😤 pic.twitter.com/mHmxz52dTh

— NBA TV (@NBATV) February 13, 2020