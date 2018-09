Del Potro otkrio šta mu je Đoković šapnuo

Argentinski teniser Huan Martin del Potro otkrio je kako ga je Novak Đoković tješio poslije poraza u finalu US opena.

"Šapnuo mi je da cijeni put kojim sam se vratio nakon svih povreda kroz koje sam prošao", otkrio je tajnu Del Potro i tako još jednom potvrdio kakav je čovjek najbolji srpski teniser.

Ova dirljiva scena obišla je čitav svijet i još jednom potvrdila da su Srbin i Argentinac "najveći ljudi" na ATP turu.

Đoković se i nakon finala vrlo emotivno osvrnuo na argentinčev povratak tenisu.

"To šta je on uradio i kako se vratio u posljednjih četiri, pet godina nakon povrede ručnog zgloba uz toliko vjere u svoje sposobnosti je nevjerovatno. Zaista mu želim sve najbolje i znam da će biti na ovom mjestu opet samo sa šampionskim peharom", odao je priznanje Nole rivalu u finalu US Opena.