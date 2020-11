Dejan Savić: Spremam nasljednika

Kada se za nekoga kaže da je osvojio sve što je u sportu moguće, jedna od asocijacija je selektor vaterpolo reprezentacije Srbije – Dejan Savić.

Bilo da se radi o njemu kao igraču ili kao selektoru, bilo da se radi o reprezentaciji ili Crvenoj zvezdi, oko njegovog vrata su uvijek sijala najsjajnija odličja.

Navikao nas je na medalje i na to da ga često viđamo kraj bazena, ali nema sumnje da su se mnogi zapitali zašto tako kvalitetan trener ne gradi karijeru i van granica Srbije? Odgovor je jednostavan.

"Proveo sam 15 godina u inostranstvu kao igrač, malo sam se zadovoljio, a ovde mi je lijepo. Ne mogu da se žalim, živim lijepo. Јasno mi je kakva je situacija, ali ja imam svoj put, svolje ciljeve, svoju porodicu", kaže Savić u intervjuu Milana Boškovića za meridianov "Moj ugao".

Ono što mnoge zanima jeste kako će selekcija Srbije izgledati na predstojećim Olimpijskim igrama, s obzirom na to da su mnogi reprezentativci najavili skoro povlačenje. Koliko odlaganje i Igara i neizvjesnost oko njihovog održavanja utiču na pripreme.

"Nije samo stvar u tome, jer nije isto kada imaš 23, pa puniš 24 i kada imaš 33, pa puniš 34 godine. Ali, svaka reprezentacija stvara nove igrače, to nije problem. Međutim, problem je kako stići do Igara, da li će se one uopšte održati i kako će koji reprezentativac da bude, prije svega psihički, pripremljen, ali i to kako će sprovesti svoju veštinu tamo negdje gdje igra".

Ono što bi moglo da raduje ljubitelje vaterpola u Srbiji svakako je povratak iskusnih i kvalitetnih trenera u domaću ligu. Kako kaže Savić, to nije plus za njega kao selektora, ali i te kako jeste za srpski vaterpolo.

"To je plus srpskom vaterpolu. To je jako korisno i za klubove, ali i za mlade naraštaje, koji su bili na neki način hendikepirani do sada jer nisu imali koga da ih vuče. To je ozbiljna stvar, koja bi mogla da vodi ka nekom boljem vremenu, a možda i do toga da se srpski reprezentativci vrate i igraju u svojoj zemlju".

Poznat je Savić kao vrlo temeljan radnik, jasno je da već priprema buduće reprezentativce, pa u skladu sa tim – da li priprema i svog nasljednika?

"Apsolutno. Zadatak Saveza, ali i selektora jeste da posveti pažnju mlađem kolegi, da bi mogao da se nastavi niz. Naravno da tu postoji mnogo kandidata, imamo dobru namjeru i imamo ljude koji to žele da budu i postanu", zaključio je Savić.