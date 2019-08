Degenek: Priznao mi čovjek da su odglumeli penal!

Povratnik u redove FK Crvena zvezda Miloš Degenek bio je vrlo emotivan poslije remija (1:1) sa Kopenhagenom u prvom meču 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

"Ja ne bih da mnogo komentarišem ni sudiju, ni to kako je delio pravdu. Znamo mi kako to funkcioniše. Lično je meni njihov lijevi bek rekao da se igrač Kopenhagena bacio! Meni je krivo što su fudbaleri Kopenhagena slavili i to dok su se smejali nama. Mnogo boli! Idemo da ih zgazimo u revanšu! Mi ćemo poslednji da se smejemo!”, emotivno je pričao Degenek.

"Tako je bilo i prošle godine, 1:1 protiv Trnave, pa smo prošli dalje. Ja sam ponosan i na saigrače i na našu publiku. Očekujem da "delije" ispune stadion i u Danskoj. Mislim, nema šta da se priča, Kopenhagen je imao jedan šut u gol, taj penal i to je to. Mi smo bili kvalitetniji. Igramo u petak prvenstvo, a onda puna koncentracija na revanš u Danskoj", zaključio je Degenek.

Poslije beogradskih 1:1, revanš meč će se igrati u Danskoj sledećeg utorka. Prođe li dalje Zvezda, poslednja prepreka na putu ka Ligi šampiona biće joj švajcarski Jang Bojs, a ispadne li, igraće u plej-ofu za Ligu Evrope protiv boljeg iz dvomeča HJK Helsinki – Riga.