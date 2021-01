Debakl Hrvatske u Egiptu: Danska izrešetala "kauboje" i poslala ih kući

Hrvatska rukometna reprezentacija izgubila je od Danske 26:38 i ispala je sa Svjetskog prvenstva u Egiptu.

Hrvatska je počela dobro, imala je na početku i nekoliko puta +2, ali sredinom prvog poluvremena Danska je preuzela prednost i tu je praktički priči bio kraj.

Na poluvremenu je Danska imala 17:15, a u nastavak je ekipa Line Červara ušla slično kao i protiv Argentine. Dogodio se klasičan raspad sistema. Napad devet minuta nije mogao do gola, a u obrani je pucalo po svim šavovima i Danska je nevjerovatnom serijom u prvih deset minuta nastavka otišla do ogromnih +10. Do kraja utakmice Danska je mogla otići i preko 20 golova, ali to više nije bio ozbiljan rukomet.