Darko Miličić nakon sedam godina opet na parketu

Darko Miličić, nekadašnji košarkaš Hemofarma, Detroita, Memfisa i Bostona poslije sedam godina odigrao je košarkašku utakmicu.

Miličić je prvu zvaničnu utakmicu poslije velike pauze odigrao za ekipu "I came to play" koja igra u okviru Druge muške regionalne lige.

Tim za koji igra Miličić pobijedila je ekipu Futoga sa 78:50.

Nekadašnji drugi pik na NBA draftu odigrao je prve dvije četvrtine, u kojima se, i pored ne baš sjajne fizičke spreme, vidjela klasa.

Miličić se trudio uglavnom da razigrava saigrače i pravovremenim blokovima otvara put ka košu svojim saigračima.

Zanimljiva situacija viđena je sredinom 2/4 kada je košarkaš Futoga postigao koš flouterom preko Miličića, a potom mu se unio u facu. Nekadašnji igrač brojnih NBA klubova u narednom napadu nije želio da ostane dužan, tako da je košarkaš gostiju završio na podu, a utakmica je nakratko prekinuta.

Ipak, strasti su se brzo smirile, utakmica je nastavljena, dok Miličić u drugom poluvremenu nije više ulazio na teren, pošto ga je mučila mala povreda ramena.

Darko Milicic Warm-Up before his first official game since 2012 #icametoplay pic.twitter.com/NDjIQhZdhJ — Majkan (@Catch1Release) October 7, 2019

Miličić je posljednji zvanični meč prije ovoga odigrao u dresu Boston Seltiksa 2012. godine, a zanimljivo je da on nije jedino poznato košarkaško ime u ekipi "I came to play".

Pored njega tu su i bivši košarkaš Vojvodine, Partizana, Makabija, Albe, Mege, Prokoma, Bešiktaša i Crvene zvezde, Jovo Stanojević. Takođe, za ovaj tim igra i Branko Cvetković, koji je nosio dres Spartaka, Borca, FMP-a, Đirone, Panioniosa i italijanskog Skavolinija.

Kako je Miličić nedavno poručio, cilj je da se uživa u košarci i da se pruži podrška mladima, a iznad svega je druženje, što je potvrđeno odlaskom u kafanu poslije meča.