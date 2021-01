Danskoj triler u atomskom rukometu za skandinavsko finale!

Olimpijski i svjetski šampion je u atomskoj partiji tijesno savladao Španiju 35:33 i nastavio borbu za zlato, koje je osvojio prije dvije godine na svom terenu.

I tako stigao do poslednjeg stepenika, gdje ga čeka veliki rival Švedska koja je prethodno nadigrala Francusku 32:26.

U fantastičnom meču u Kairu, Danska se provukla kroz "iglene uši" tako što je 10 sekundi prije kraja Marćan pogodio prečku za produžetak.

Tačnije, uz pomoć golmana Niklasa Landina, a tačku u poslednjim sekundama stavio je Svan Larsen, za suze Španaca.

Mega-sjajno polufinale smo gledali, rukomet iz 22. vijeka, ali je samo mogla jedna selekcija u finale.

🇪🇸🆚🇩🇰 Denmark secure their second straight Men's World Championship final berth as they overthrow the European champions 💪 Mikkel Hansen nets 12 goals and makes five assists to lead his side back to the trophy game. #Egypt2021 pic.twitter.com/BuN6911yQz

— International Handball Federation (@ihf_info) January 29, 2021