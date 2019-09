Danilović: Nismo kontaktirali potencijalne selektore, nije bilo svađe među igračima

Mundobasket nije prošao kako je planirano po reprezentaciju Srbije. Peto mjesto nije nešto čemu su se nadali prije svega, igrači, potom i selektor, Savez, navijači, cjelokupna javnost... S tim u vezi javnosti se obratio predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Predrag Danilović i sumirao u Kući košarke utiske poslije Svjetskog prvenstva.

Prva stvar - Danilović ne razmišlja o ostavci.

Drugo - nijedan selektor nije kontaktiran.

Treće - negirao je Danilović sve sukobe, i svoje sa selektorom i saradnicima, ali i među igračima.

Četvrto - Srbija će probati da dobije organizaciju kvalifikacionog turnira za Tokio.

Ovako je Danilović počeo svoje izlaganje. Demantovao je bilo kakve svađe...

"Red je da se kao predsjednik obratim medijima. Da razjasnimo jednu stvar. Mnogi me poznaju još od prije 15 god, da znate moj način rada i razmišljanja. Kako bi trebalo da se predsjednik ponaša i u klubu i u reprezentaciji. Načuo sam da je lakše doći do Kim Džong Una nego do mene, i načuo sam da sam mog prijatelja Saleta nazvao pogrdnim riječima i da sam htio fizički da se obračunam sa Tomaševićem", komentarisao je Danilović kroz osmijeh.

Nije želio da se oglašava tokom šampionata...

"Svako moje obraćanje tokom prvenstva bi bilo narušavanje autoriteta selektoru. Dovoljno iskustva imam, dovoljno sam pametan, da takve stvari ne treba da se radi. Nije budala svaki dan blesav što bi rekli ovi moji iz Hercegovine. Moram da vas razočaram, nismo imali nikakav konflikt niti sam mom bivšem saigraču bilo šta ružno rekao, samo to da razjasnimo".

O rezultatu - neuspjeh je!

"Neuspjeh. Nije debakl, ali je neuspjeh. Nije pitanje za predsjednika gde smo pogriješili. Naša uloga ka reprezentacijama je da im stvorimo najbolje moguće uslove. Da mogu da treniraju i najbolje trenere koji su na raspolaganju Savezu da treniraju sa tim djevojčicama. Ako mislite da će neki izmišljeni naslovi mene, Saleta i Dejana posvađati, ćorak! Neće se to dogoditi. Zahvaljujem se Saletu na svemu što je dao našoj košarci i kao igrač i kao trener. To za promil ne smije da okrnji njegovu trenersku stručnost, ali i kao čovjeka".

A o svađi igrača, pojavile su se takve priče?

"Naravno da demantujem, da je to takva glupost. Nije mi jasno... U stvari, danas je sve moguće".

Da li planirate da podnesete ostavku?

"Ne"!

Selektor? Ko će biti sljedeći?

"O tome razmišljamo narednih mjesec - dva, ne treba ništa sjeći. Stabilan smo savez. Vidjećemo pa ćemo vam reći".

Da li su kontaktirani Kokoškov i Saša Obradović?

"Bilo bi neozbiljno da poslije dva dana.... Niko od njih nije kontaktiran, nije fer ni prema Đorđeviću da se dva dana poslije kontaktiraju novi treneri. Naravno da će biti kontaktirani treneri za koje mislimo da treba kada bude vrijeme za to".

Ko će birati selektora?

"Ja ću da presječem. Ja sam predsjednik. Nećemo čekati posljednji dan, imamo prozore".

Loši rezultati mlađih reprezentativnih selekcija? Da li je to posljedica velikog broja stranaca u Partizanu i Zvezdi?

"Prvi dio je da niko od reprezentacija nije pretplaćen na medalje. Bile su medalje u posljednje dvije. Ove godine nismo. Cilj je pravljenje igrača, a ne medalje. Ovo drugo je pitanje za klubove".

