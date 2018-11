Danilović: Da se ne lažemo – Jokić nema želju da igra za Srbiju

Predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Predrag Danilović mišljenja je da srpski centar Nikola Jokić nema želju da igra za reprezentaciju svoje zemlje.

Danilović je boravio u Podgorici gdje je sa tamošnjim studentima, pored ostalog, pričao i o srpskom centru.

Jokić je sa Srbijom osvojio srebro na Olimpijskim igrama u Riju 2016, ali se od tada nije odazvao pozivima selektora Aleksandra Đorđevića.

"Mislim da dječko nema želju da igra za reprezentaciju. Da ne lažemo jedni druge, ali to bi trebalo on da kaže. Kao predsjednik KSS, bio bih najsrećniji da dođe i igra za reprezentaciju, ali s obzirom na neka posljednja neigranja i razloge zbog kojih navodno ne može", izjavio je Danilović.

Danilović kaže da neke razloge Jokićevog odustajanja razumije, ali neke ne.

"Prve godine je trebalo da potpiše veliki ugovor i to razumijem i podržavam ga. Zašto bi rizikovao egzistencijalno pitanje i to mi je razumljivo. Neki drugi razlozi mi nisu razmljivi. Ja bih volio i želio da Nikola bude u timu, ali nisam siguran da on ima volju. Nadam se da grešim", dodaje Danilović.

Legendi srpske košarke u Podgorici pridružio se i Željko Paspalj.

"Imamo dva velika takmičenja, Svjetsko prvenstvo 2019. i Olimpijske igre 2020. godine i neophodno je da Srbiju predstavlja najbolji tim. Mislim da će sve to sa Jokićem da se prevaziđe i da bude u najboljem redu. Srbija zaslužuje medalju, ima izvrstan tim i bilo bi šteta da do toga ne dođe", kaže Paspalj.

Srbija se trenutno nalazi u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2019. godine i sljedeći meč očekuje je 30. novembra protiv Izraela u gostima.