Danilović: Da je Jokić Amerikanac već šest puta bi bio MVP

Predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Predrag Danilović kaže da nema sumnje da je Nikola Jokić zaslužio MVP priznanje u NBA ligi.

On je odao priznanje momku iz Sombora, za kog kaže da ga je pravo uživanje gledati.

"Jokić se igra košarke i milina ga je gledati. Svaka mu čast. Da je nekim slučajem Amerikanac, bio bi već šest puta MVP. Odavno niko ne može da mu nađe nešto negativno. Osim što je dobar dečko, to je jedino", rekao je Danilović za "Kurir".

Danilović ističe da smo mi košarkaška nacija.

"Ja sam negdje, uz dužno poštovanje prema svim drugim sportovima, prije nekoliko godina vidio statistiku da se poslije osvojene medalje najviše djece prijavljuje u školu košarke. Mi jesmo košarkaška nacija, prije svega. To nam je u genima. Hiljadu puta su me pitali zašto je to tako, ali nemam odgovor".

Danilović je 90-ih igrao u NBA ligi. Novinari su ga pitali da li ta košarka može porediti sa današnjom.

"Ne volim da poredim vremena, nikada ne može da se kaže ko je najbolji igrač u istoriji, osim možda u košarci. To je Džordan, koji bi i danas bio jedan od najboljih. Naravno da se drugačije igra sada. Pa čak ima razlike između Istoka i Zapada same NBA lige. Ove stvari što rade naši igrači su fenomenalne, za veliki ponos", zaključio je prvi čovjek srpske košarke.