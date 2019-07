Danilo Tošić spreman za novi ispit u ringu

Za Danila Tošića u ovim ljetnim danima nema pauze. Banjalučki kik bokser svakodnevno sate i sate provodi u sali za trening. Spreman je, kaže, za novi ispit u ringu.

U Sarajevu ga očekuje borba protiv jednog od najboljih kik boksera regiona, Igora Emkića. Danilo ne krije, da mu je cilj, da, kao nedavno u češkom Brnu, iz ringa izađe uzdignutih ruku.



"Nakon posljednjeg meča i pobjede u Češkoj nadao sam se kontinuitetu jakih mečeva. Stigao je poziv organizacije "KOK", koja dolazi u Sarajevo, da "radim" meč sa Igorom Emkićem, jednim od najboljih boraca u regionu. Spreman sam i motivisan kao nikada do sada", rekao je Danilo Tošić, kik bokser "Ares gym".

Danilo "puca" od snage i samopouzdanja, ali je svjestan da je Igor Emkić, sve samo ne lak rival. Ipak, Tošić ne krije u čemu vidi svoju prednost.



"Svoju prednost vidim u kondiciji. Mislim da on neće moći da prati moj ritam tokom sve tri runde. On obično kondiciono "pada" nakon prve runde", istakao je Tošić.

Za svoj naredni meč, kao i za sve prethodne, Danilo se sprema pod budnim okom svog trenera Denisa Marjanovića. Denis je, ne tako davno, i sam trebao da uđe u ring sa Emkićem, ali do tog meča nikada nije došlo, a veći dio krivice za to snosi naredni rival Danila Tošića koji je tada otkazao borbu za šampionski pojas organizacije "Megdan". Ne krije Marjanović, da zbog toga, donekle, imaju i motiv više za pobjedu.

"Bila bi to jedna velika satisfakcija za mene i naš klub. Daćemo sve od sebe da se predstavimo u što boljem izdanju i da probamo da "skinemo" Igora. Iako, Danilo, ne važi za favorita u ovom meču, ja mogu da garantujem da je on odlično fizički spreman, a uz to ima neugodan stil borbe koji ne odgovara Igoru Emkiću. Ja vjerujem u njegovu pobjedu, dobro smo se pripremali i jedva čekamo meč", naglasio je Denis Marjanović, trener KBK "Ares gym".

Danilo Tošić i Igor Emkić, odmjeriće snage u kategoriji do 85 kilograma, po K 1 pravilima, a sve u sklopu borilačkog spektakla "King of kings world grand prix". Tandem "Ares gym-a" put Sarajeva odlazi na poziv Dževada Poturka jednog od najzaslužnijih za organizaciju ovog događaja.