Dalibor Ilić otkrio značaj dobrog izdanja protiv Borca pred NBA draft

Najbolji pojedinac u redovima Igokee tokom meča protiv banjalučkog Borca bio je Dalibor Ilić, a na konferenciji za štampu kratko je sumirao utiske sa parketa, te se dotakao i NBA drafta.

“Sigurno jedna teška utakmica. Poslije ovako dobre sezone i dobrih rezultata sigurno da svako ima želju za dokazivanjem i pobjedom protiv nas. Neki drugi pristup osim maksimalnog može dovesti do stvari do kojih mi ne želimo. Moramo dati sve od sebe da do kraja odigramo sezonu kako smo je i započeli. Drago mi je zbog moje dobre partije, ali prije svega najviše mi je drago zbog večerašnje pobjede. Okrećemo se sljedećem kolu” – rekao je Ilić.

Na pitanje prisutnih predstavnika medija o najboljem šuterskom izdanju ove sezone (20 poena, 8/10 iz igre, 3/4 za tri) i koliko mu to znači talentovani košarkaš dotaknuo se i NBA drafta.

“Naravno da mi znači najbolja šuterska partija sezone. Kao što znate, prijavio sam se za draft i dobro je što se taj šut popravio”.

U dosadašnjem dijelu najvišeg ranga bosanskohercegovačke košarke Dalibor Ilić prosječno bilježi 12 poena, uz devet skokova i jednu asistenciju po utakmici, a priliku da statistiku dodatno popravi imaće već u za nekoliko dana kada će Igokea ugostiti sarajevski Spars.

meridianbetsport.ba