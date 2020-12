Dalibor Ilić najbolji sportista Srpske

Dalibor Ilić ponio je titulu najboljeg sportiste Republike Srpske za 2020. godinu.

Košarkašu Igokee pripalo je prvo mjesto na 66. Izboru deset najboljih sportista Republike Srpske u organizaciji “Glasa Srpske”, koji ove godine zbog epidemioloških mjera nije održan u Banskom dvoru kao ranije kada je bio najznačajnija sportsko-kulturna manifestacija u gradu na Vrbasu. Sedmočlani žiri, kojim je predsjedavao proslavljeni vaterpolista Dejan Savić, dao je prednost Iliću u odnosu na ostale kandidate strukovnih saveza pa je odluka o najboljem donesena jednoglasno.

- Ipak je treća sreća. Do sada sam bio drugi i sedmi na Izboru deset najboljih sportista, a sada mi je pripala čast da budem najbolji. Biti najbolji sportista u svom sportu je veliko priznanje, a biti najbolji sportista Republike Srpske velika je privilegija. Kao i uvijek potajno sam se nadao da će baš mene izabrati i sada se to ostvarilo, tako da sam presrećan kao poslije neke velike pobjede svog tima. Hvala mojim trenerima i saigračima bez kojih ne bih stigao do ovoga. Hvala žiriju koji me izabrao, hvala “Glasu Srpske” na novoj odličnoj organizaciji ove manifestacije i vjerujem da ćemo iduće godine ponovo svi zajedno biti u Banskom dvoru - istakao je Ilić.

On je postao tek četvrti košarkaš u istoriji Izbora deset najboljih koji je ponio titulu najboljeg, a prije njega priznanje je pripalo Zoranu Kukiću, Nemanji Gordiću i Filipu Adamoviću, a kod košarkašica Slađani Golić i Mersadi Bećirspahić.

Drugo mjesto pripalo je fudbaleru Vladanu Daniloviću, treće atletičarki Vanji Spaić, četvrto karatistkinji Anji Lolić, peto rukometašu i prošlogodišnjem laureatu Bojanu Ljubišiću, šesto skijašu Strahinji Eriću, sedmo odbojkašici Katarini Popović, osmo bokseru Radenku Tomiću, deveto džudisti Božidaru Vučureviću i deseto kuglašu Marku Trklji.

Predsjednik žirija Dejan Savić čest je gost Banjaluke i sada se po prvi put našao u ovoj ulozi. Poziv “Glasa” prihvatio je “na prvu”.

- Pandemija je uticala da sada imamo malo manje obaveza pa sam prihvatio poziv da bude predsednik žirija. Podatak da akcija traje 66 godina govori sama za sebe i tom činjenicom malo ko se može pohvaliti, a lepo je videti da neko vrednuje i nagrađuje rezultate sportista iz Republike Srpske. Sigurno je da se među njima nalaze neka nova braća Pijetlović, nova Tijana Bošković, Nemanja Majdov... kao i mnogo njih koji su ranije nastupali za državne reprezentacije. Iako je godina bila siromašna rezultatima imali smo potežak posao da vrednujemo sve rezultate. Uzeli smo sve činjenice u obzir i sa svih strana sagledali ono što su sportisti Srpske ostvarili u godini na izmaku. Verujem da nismo pogrešili u našem odabiru - naglasio je Savić.

Pored njega žiri su činili proslavljeni fudbaler, a sada trener Vule Trivunović, najbolji sportista Srpske iz 2004. godine kuglaš Đorđe Paštar, viši stručni saradnik Ministarstva porodice, omladine i sporta RS Oliver Gačić, te urednici sportskih redakcija “Nezavisnih novina”, Radio televizije Republike Srpske i “Glasa Srpske” Goran Karać, Dragan Novaković i Dušan Repija.

Pored proglašenja deset najboljih dodijeljeno je još deset nagrada. Titulu najboljeg sportiste iz Republike Srpske po drugi put ponio je džudista Nemanja Majdov kojem je ovo priznanje pripalo i 2017. godine. Majdov je osvojio srebro na Evropskom prvenstvu, a prije tri godine bio je šampion svijeta.

Titulu najboljeg trenera, takođe po drugi put, dobio je strateg Igokee Dragan Bajić zbog izborenog nastupa u grupnoj fazi Lige šampiona, a prethodno za najboljeg je proglašen 2016. godine.

Ambasadorima sporta postali su rukometne sudije Tatjana Praštalo i Vesna Balvan kao i doskorašnji trener fudbalera Legije Aleksandar Vuković koji je sa timom iz Varšave ove godine bio šampion Poljske.

Plaketa za specijalne i paralelne veze Republike Srpske i Republike Srpske u oblasti sporta pripala je predsjedniku žirija Dejanu Saviću kao i generalnom sekretaru Srpskog atletskog saveza Slobodanu Brankoviću. Plaketa za dugogodišnji doprinos razvoju sporta završila je u rukama Zorana Ješića, člana Odbojkaškog kluba invalida Banjaluka. Plaketa za izuzetan poduhvat godine pripala je Teniskom savezu Republike Srpske koji je u rekordno kratkom vremenskom roku izgradio Teniski centar Republike Srpske u banjalučkom parku “Mladen Stojanović”.

Nagradu za izuzetne rezultate u paraolimpijskom sportu primio je član Košarkaškog kluba invalida Vrbas Nenad Ritan. U sklopu manifestacije “Glasa Srpske”, Radio televizija Republike Srpske proglasila je Međunarodnu uličnu trku iz Prnjavora za sportski događaj godine. Plaketa posthumno pripala je legendarnom plivačkom treneru Branku Mićinu koji je preminuo ove godine.

Perspektivni

Partner “Glasa Srpske” Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske nagradilo je najperspektivnije sportiste u okviru manifestacije. Nagrade su dobili Vuk Bošković (košarka), Oleg Galić (atletika), Nikša Petrović (rukomet), Jovan Lekić (plivanje), Matej Rašić (streljaštvo), Nikolina Čučak (karate), Marko Kujundžić (fudbal), Sara Mikača (tenis), Dario Pejić (stoni tenis), Sofija Bratić (odbojka) i Aleksandar Đurić (sjedeća odbojka).

Deset najboljih

1. Dalibor Ilić (košarka)

Košarkaš Igokee početkom godine debitovao je za seniorsku reprezentaciju Srbije tokom kvalifikacija za Evropsko prvenstvo i tako postao prvi košarkaš koji je kao član kluba iz Republike Srpske dobio poziv u najjaču srpsku selekciju. Osvojio je titulu šampiona BiH, dok je krajem septembra na kvalifikacionom turniru u Bugarskoj izborio nastup u grupnoj fazi Lige šampiona.

2. Vladan Danilović (fudbal)

Vladanu Daniloviću godina na izmaku bila je najuspješnija u dosadašnjoj karijeri, jer je sa Borcem izborio plasman na evropsku scenu poslije devet sezona. U prvom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope Banjalučani su pobijedili Sutjesku iz Nikšića sa 1:0, i poslije 44 godine preskočili prvu prepreku u evrotakmičenjima. To mu je donijelo transfer u portugalsku Nacional Madeiru.

3. Vanja Spaić (atletika)

Vanja Spaić zablistala je punim sjajem na Balkanskom šampionatu u Klužu kada je koplje bacila 53,31 metar i tako osvojila najsjajnije odličje. Zlatnu sezonu ukrasila je rekordom Republike Srpske. I na prvenstvu BiH u Zenici uzela je najvredniju medalju, uz rekordan hitac od 53,50 metara.

4. Anja Lolić (karate)

Na seniorskom prvenstvu Balkana održanom u Beogradu osvojila je srebrnu medalju u poluteškoj kategoriji (do 68 kilograma). Iako je godina na izmaku bila sa veoma malo takmičenja zbog pandemije korona virusa uspjela je da bude najbolja na prvenstvu Republike Srpske u pojedinačnoj i u ekipnoj konkurenciji, dok je na pojedinačnom prvenstvu BiH osvojila bronzano odličje.

5. Bojan Ljubišić (rukomet)

Prošlogodišnji laureat ove godine zauzeo je peto mjesto. U godini na izmaku ponovo je postao šampion BiH dok je kolekciji trofeja dodao Kup Republike Srpske. Na međunarodnoj sceni izborio je prolazak u osminu finala Evropskog kupa koje će biti igrano na proljeće. Standardno je jedan od najboljih članova Borac m:tela.

6. Strahinja Erić (skijanje) S

Aktuelni je nosilac A olimpijske norme i norme za Svjetski kup. Prethodne sezone je postao ukupni pobjednik Balkanskog kupa, dok je ove imao peh da u posljednjoj trci sezone bukvalno pred ciljem doživi pad, pa mu je pripalo drugo mjesto. Sjajnim rezultatima, kako na snijegu, tako i na rol trkama, obezbijedio je i ličnu normu za Zimske olimpijske igre 2022. godine u Pekingu. Međutim, pored lične, moraće da ispuni i nacionalnu normu.

7. Katarina Popović (odbojka)

Sjajna Gačanka u dresu Bimal Jedinstva protekle godine osvojila je Kup Republike Srpske, aktuelni je šampion BiH nakon što je sezona prekinuta, a prvak nije proglašen kao i pobjednik Kupa BiH. Sa ekipom je stigla do osmine finala CEV kupa kao i bronzane medalje u Srednjoevropskoj MEVZA ligi.

8. Radenko Tomić (boks)

Na pojedinačnom prvenstvu BiH imao je tri meča i ostvario tri pobjede, što mu je bilo dovoljno da odbrani titulu. Na Evropa kupu održanom u Bijeljini tokom februara, koji je bio pretkvalifikacioni turnir za Olimpijske igre osvojio je peto mjesto sa jednom pobjedom i jednim porazom. Trebalo je da nastupi na olimpijskim kvalifikacijama u Londonu, ali su one odgođene.

9. Božidar Vučurević (džudo)

Bio je prvak Republike Srpske u konkurenciji juniora, mlađih seniora i seniora, a isti uspjeh ostvario je i na šampionatima BiH u ove tri starosne kategorije. Uz ovih šest zlatnih odličja stiglo je i sedmo, koje je osvojio u Trebinju na Memorijalnom turniru “Miloš Mrdić”.

10. Marko Trklja (kuglanje)

Trklja zauzima treće mjesto svjetske gran pri rang-liste koja se boduje po učešću na svjetskim turnirima. Osvajač je prvenstva Republike Srpske i najbolji kuglaš Srpske dok je na prošlom turniru A kategorije u Skoplju osvojio prvo mjesto.

Treća dama sa “Zlatnim perom” Slika: Aleksandra Peric

Nagrada najboljem sportskom novinaru za 2020. godinu “Zlatno pero - Limun Papić” pripala je urednici sportskog programa Radija Republike Srpske Aleksandri Perić. Priznanje nosi ime po doajenu sportskog novinarstva Banjaluke, osnivaču sportske redakcije “Glasa” i utemeljivaču manifestacije Izbor deset najboljih sportista.

- Ostala sam zatečena kada sam saznala da meni pripada nagrada koja nosi ime po slavnom Limunu Papiću. Ovo vidim kao nagradu za svoj cjelokupni rad, a ne samo za ovu godinu koja je na sportskom planu bila dosta siromašna. Hvala svima koji su me izabrali za ovo prestižno priznanje - izjavila je Perićeva.

Nagrada je ustanovljena 2003. godine, a Perićeva je treća žena kojoj je pripalo priznanje. Prije nje zaslužili su ga Maja Predragović (2012) i Jovana Kecman (2014). Pored njih “Zlatno pero” dobijali su Željko Tica (2004), Brane Radulović (2005), Slavko Basara (2006), Dragan Novaković (2007), Dragan Pajić (2008), Darko Dragičević (2009), Siniša Trkulja (2010), Nemanja Babić (2011), Zoran Prnjatović (2013), Tomo Marić (2015), Siniša Kotaraš (2016), Andrej Knežević (2017), Bojan Božić (2018) i Dejan Kondić (2019).