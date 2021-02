Da li ste ikada vidjeli ovakav meč? Real nije izveo nijedno slobodno bacanje

Naime, Kraljevići su bili zaista sjajni na šutu za dva i za tri poena, gdje su začudo imali identičnih 14/29, ali jedna stvar u statistici zaista „bode oči“.

Real Madrid nije izveo nijedno slobodno bacanje! Sa druge strane, Žalgiris je samo 12 puta otišao na liniju za slobodna bacanja, a bio je perfektan.

Tek, treba pomenuti da je utakmicu vodio jedan srpski arbitar – Milivoje Jovčić, zajedno sa dobro poznatim Damirom Javorom i Kristapsom Konstantinovsom. Real Madrid je rezultatski u korist riješio tri od četiri četvrtine.

Stoga, sasvim jasna je reakcija Pabla Lasa, kada je vidio papir sa statističkim podacima.

Jednostavno ni sam nije mogao da vjeruje da njegova ekipa nije išla da šutira penale apsolutno nijednom.

Coach Laso tries to find an explanation https://t.co/y4iSREcJE9

— Eurohoops (@Eurohoopsnet) February 25, 2021