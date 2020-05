Derbi je opravdao očekivanja, viđeno je dosta trke, žestokih startova, kvalitetnih poteza. Na kraju, Bajern je slavio zasluženo, iako je i domaćin propustio nekoliko lijepih prilika.

Kako je Borusija igrala drugo poluvrijeme, nije ni zaslužila da postigne pogodak - ali je činjenica da je možda ošetćena za penal na isteku sata igre!

Igrao se 59. minutu kada je Erlin Haland šutirao ka golu Bajerna koji je vodio sa 1:0, da bi Džerom Boateng u padu blokirao loptu laktom i izbacio je u korner.

Tražili su Milioneri od sudije Tobijasa Štilera da pokaže na bijelu tačku, nadali su se da bi VAR mogao sve da ispravi, ali je i video tehnologija u ovom slučaju ostala nema.

On what planet isn’t this a penalty? pic.twitter.com/eQvCSwWyvc

