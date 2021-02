Čuveni ljekar o Noletovoj povredi: Treba mu čudo

Američki doktor Dejvid Čao smatra da Noletu treba čudo.

Novak Đoković je u trećem setu doživio nezgodnu i strahovito bolnu povredu mišića, nakon što se prethodno okliznuo o natpis Melburn na samom terenu.

Mnogi su mislili da je nastradao kuk, ali se ispostavilo da je bol išla iz mišića. Jedna od povreda koje su i ranije pravile problem prvom teniseru svijeta zbog čega je morao da pauzira. Jednostavno, takva vrsta povrede najbolje i najbrže se sanira kada čovjek miruje.

Sa druge strane je jasno da Novak nema vremena za tako nešto, jer ga već u nedjelju očekuje dvoboj sa Kanađaninom crnogorskog porijekla Milošem Raonićem.

Pomenuti doktor Čao je poznat u svijetu sporta kao izuzetno priznat ljekar. Prije 20 godina radio je kao glavni doktor NFL ekipe San Dijego, a tokom bogate karijere vodio je računa o velikom broju igrača iz NBA lige, kao i iz NHL, MLB, MLS i NFL liga.

Have to think it will be tough to play thru effectively in the sport of tennis given the mobility and rotation needed. Maybe the medical staff can work a miracle before next match. https://t.co/ZmznXlhhGH

