Čuo sam da je luda atmosfera na "Marakani"

Kilijan Mbape, najbolji mladi fudbaler na planeti, rekao je da je čuo za ludu atmosferu koju prave navijači Crvene zvezde, ali da nije igrao na "Rajku Mitiću".

Mladi igrač PSŽ bio je gost poznatog srpskog "jutjubera" Davida Vujanovića, poznatog pod nadimkom Vuj.

Uz Vuja bio je i njegov kolega Poet. Njih dvojica su pokazala pratiocima na "You tube" svlačionice PSŽ, a potom su intervjuisali Danija Alvesa i Kilijana Mbapea.

Posebno intersenatno bilo je kada je Vujanović pitao Mbapea koliko zna o sljedećem protivniku u Ligi šampiona – Crvenoj zvezdi.

"To je tim sa prelijepom atmosferom na njihovom stadionu, igraćemo vrlo bitnu utakmicu. Učinićemo sve da pobijedimo, ali biće teško. Znamo da imamo kvalitet da dođemo do trijumfa i učinićemo sve što je do nas da to i učinimo", rekao je Mbape.

Poznati srpski "jutjuber" je zatim kazao Mbapeu da ih očekuje "paklena" atmosfera na stadionu "Rajko Mitić", na šta je Mbape kazao:

"Čuo sam da imaju ludu atmosferu. Ali nikada nisam igrao tamo". Utakmica na "Marakani" između Crvene zvezde i PSŽ igra se 11. decembra, dok crveno-beli sljedeće srijede gostuju na "Parku prinčeva".