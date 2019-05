CSKA po osmi put postao šampion Evrope VIDEO

Moskovljani su posljednji put bili prvaci Evrope 2016. godine, a sada jedino Real ima više titula – 10.

Armejci su briljantno šutirali za tri poena, već u prvoj četvrtini pogodili su šest trojki, a na kraju su završili sa 14-22.

U prvom poluvremenu CSKA je stvorio 14 poena viška, ali na krilima sjajnog Larkina i poboljšane odbrane Efes je na poluvremenu imao samo dva poena zaostatka (44:42). Pogodio je Simon trojku za 45:44, ali Atamanov tim nije uspio da stvori bilo kakav zalet iako je imao priliku.

Potom se desio važan trenutak kada je četvrtu ličnu grešku dobio stub odbrane Efesa Brajant Danston – CSKA je u periodu sa njime na klupi ponovo stvorio dvocifreni višak.

Trojkom Larkina u posljednjoj sekundi treće četvrtine Efes dolazi na šest poena zaostatka.

