Crveno bijeli prekinuli pobjedničku seriju Igokee

Košarkaši Crvene zvezde pobijedili su Igokeu rezultatom 94:79 u posljednjoj utakmici 17. kola regionalne ABA lige.

Crvena zvezda je otvorila utakmicu vođstvom 2:0, a Domaći tim je odgovorio serijom 5:0, koševima Gagića i Grina. Bili Beron je bio raspoložen na početku utakmice, a nakon njegove treće vezane trojke Zvezda je došla do plus četiri (14:10). Nakon dobre igre u odbrani Dobrić je pogodio iz tranzicije za plus šest na tri minuta i 55 sekundi do kraja. Crvena Zvezda 48 sekundi dolazi do dvocifrene prednosti (22:12).

Igokea do kraja prve dionice uspijeva smanjiti razliku na minus pet, a koševe su postigli Von i Lešić. Zvezda je u prvoj četvrtini imala dominaciju u ofanzivnom skoku, a domaći igrači imali su i mnogo bolji procenat šuta za tri poena.

Prve poene u drugoj dionici postiže Džejms Gist, a poslije trojke Pantera Crvena Zvezda odlazi na plus deset poena viška 29:19. Kevin Panter je u drugoj dionici vukao crveno-bijele, a gosti su u nekoliko navrata nakon njegovih trojki dolazili na plus 12, posljednji put za vođstvo od 40:28, a nakon ove trojke Gist je pogodio jedno od dva bacanja za plus 13. Uspjela je Igokea da smanji razliku, poslije dva pogođena bacanja Vulića domaći smanjuju razliku na deset poena, a onda koriste i grešku u koracima Štimca pa trojkom Save Lešića dolaze na zaostatak od sesam poena 41:34. Odgovor zvezde bila je serja 7:0, a onda Vulić pogađa trojku od tablu sa zvukom sirene za konačan rezultat prvog poluvremena 48:37 za Zvezdu

Grin pogađa dva bacanja na početku drugog poluvremena, a odmah na drugoj strani odgovara Braun, a onda potom Beron pogađa trojku pa Zvezda drugi put dolazi na plus 14 (53:39). Igokea je uhvatila priključak nakon što je Grin pogodio jedno bacanje, a potom vVon trojku za minus 10. Gostujući tim imao je maksimalnih 16 poena u trećoj dionici (67:61), a u poslednjih deset minuta ušla je sa 15 poena viška (69:54).

Odmah na otvaranju poslednje dionice trojkom Dženkinsa Zvezda dolazi na plus 18, a vrlo brzo i na plus 19, a seriju Zvezde trojkom prekida Sava Lešić (77:61). Do kraja utakmice Zvezda je rutinski održavala prednost i zabilježila 11 pobjedu u ABA ligi prekinuvši seriju Igokee od četiri uzastopne pobjede. Igokea sada ima skor od šest pobjeda i 11 poraza.

Najefikasniji igrač Igokee bio je Sava Lešić koji je postigao 16 koševa dok je Zvezdu predvodio Džejms Gist sa 17 poena.

Minut ćutanja za Kobija

Utakmica između Igokee i Crvene zvezde počela je minutom ćutanja zbog tragedije u kojoj je život izgubio jedan od najboljih košarkaša svih vremena Kobi Brajant. Na ovaj način košarkaši i navijači oba tima odali su počast za sve što je Brajant uradio u svojoj bogatoj igračkoj karijeri u najjačoj ligi na svijetu.