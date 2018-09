Crvena zvezda deklasirala Budućnost i osvojila prvi trofej u sezoni

Košarkaši Crvene zvezde pobjdnici su Super kupa ABA lige, a crveno-beli večeras su u finalu pobijedili aktuelnog šampiona ovog takmičenja podgoričku budućnost rezutatom 89:75.

Furiozno je Zvezda ušla u finani meč i već u četvrtom minutu imala devet poena viška (12:3), a prednost je do kraja prvog perioda porasla do plus 12 (28:16).

Nastavila je Zvezda da "rešeta" koš Budućnosti i u drugoj četvrtini, pogađali su crveno-beli iz svih pozicija što im je u jednom trenutku prvog poluvremena donijelo prednost od 27 koševa, a na odmor su otišli sa 25 poena viška (57:32), a više od ove prednosti fascinira broj koševa koje su za jedno polvrijeme Beograđani dali aktuelnom šampionu ABA lige.

Sjajni procenti šuta obilježili su igru Crvene zvezde koja je imala 57,1 odsto uspješnosti za tri poena, odnosno 12 uspješnih iz 21 pokušaja.

Najefikasniji na utakmici bili su Faje sa 14, Cirbes sa 13, a po koš manje dodali su Perperoglu i Dobrić. Kod Budućnosti, bolji od ostalih bio je Barović sa 19 poena.

Za Crvenu zvezdu ovo je bilo prvo učešće u Super kupu, s obzirom da su prošle godine, zbog ranije preuzetih obaveza za učešće na turniru na Kritu, morali propustiti ovo takmičenje.

Faje MVP Gordić i Faje isključeni

Muhamed Faje proglašen je za najkorisnijeg igrača drugog Super Kupa ABA lige, a ovaj košarkaš nije završio meč. Nemanja Gordić košarkaš Budućnosti i Muhamed Faje isključeni su prije kraja finane utakmice zbog međusobnog košakanja, a sve se to dešavalo 173 sekunde prije kraja meča.

Prednost Crvene zvezde u ovom trenutu bila je suuviše visoka, tako da ovaj detalj nije uticao na konačan ishod.