Čović: Ako ne nastavimo, kao da nismo ni igrali

Predsjednik KK Crvena zvezda Nebojša Čović smatra da tekuću sezonu ne bi trebalo uzeti u obzir, ukoliko ne budu stvoreni svi uslovi za odigravanje preostalih utakmica.

Situacija u vezi sa pandemijom virusa korona još uvijek nije dovedena pod kontrolu, pa su bilo kakve prognoze o eventualnom povratku na terene poprilično nezahvalne.

"Stav Evrolige je da se sezona odigra sportski. Ako se utakmice ne odigraju sezona kao da nije bila. To je realniji pristup nego svaki drugi. To što Ergin Ataman kaže da bi utakmice mogle da se odigraju u Srbiji nije realno. Prvo sve ekipe koje dođu u našu zemlju bi trebale da budu u karantinu 28 dana, pa morate da uvedete posebne mjere. Uostalom kakav je to sport bez publike", poručio je Čović.

Dodao je i da je sport trenutno u drugom planu i da su ljudski životi u ovom trenutku najvažniji.