Conga nije pružio otpor, Nadal lagano do četvrtog kola

Nadal, treći nosilac na trećem Gren slemu sezone, protiv Conge je slavio sa 6:2, 6:3, 6:2, poslije jednog sata i 48 minuta igre.

Španca u borbi za četvrtfinale čeka susret sa pobjednikom meča između Britanca Dena Evansa i Žoaa Souze iz Portugala.

Drugi teniser svijeta je bio veliki favorit pred duel sa Congom, ali je malo ko mogao da pretpostavi da će biti toliko ubjedljiv.

Poslije izjednačenih gemova na samom početku meča, Nadal je stigao do brejka u četvrtom gemu, a potom je to ispratio servis gemom bez izgubljenog poena. Conga je uzvratio istom mjerom, ali je dva gema kasnije popustio pred prvom set loptom španskog tenisera, koji je prvi set riješio sa 6:2.

Prvi deo drugog seta obilježili su izuzetno sigurni servis gemovi, a sve se promijenilo u šestom, kada je Nadal brejknuo Congu. Španac je dva gema kasnije imao šansu da na servisu rivala završi set, ali se Conga odbranio, pa je Nadal propušteno tada nadoknadio gem kasnije.

Možda najubjedljivije izdanje Nadala viđeno je u trećem setu u kojem je poslije 1:1 nanizao naredna četiri gema, uz dva brejka, a potom je na servisu Conge imao prve meč lopte. Propustio je sve tri, Francuz je osvojio taj gem, ali je drugi reket sveta rutinski priveo meč kraju nulom na svom servisu.

Rafa rolls on...

Equalling Bjorn Borg’s record of 51 #Wimbledon men’s singles victories, @RafaelNadal defeats Jo-Wilfried Tsonga to progress to the fourth round for the ninth time pic.twitter.com/wL2yx1sH1u

— Wimbledon (@Wimbledon) July 6, 2019