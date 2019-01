Cilj opstanak u premijerligaškom društvu

Fudbaleri "Zvijezde 09" prionuli su na rad nakon zimske pauze. Debitant u društvu najboljih klubova BiH, fudbalsko proljeće dočekuje sa 21 osvojenim bodom. Kažu, da je cilj isti kao na početku sezone - sačuvati premijerligaški status.

Pristiglo je nekoliko novih igrača, a odavno je poznat i plan priprema.

"Provjerena igrača, jedan na mjestu štopera, lijevog beka, zadnjeg veznog i krilnog igrača. Radićemo sve do petog februara. Petog februara bi trebalo da idemo za Sloveniju i ostajemo sedam dana u Sloveniji. Što se tiče ambicija u toku prvenstva, cilj nam je opstanak. Prvo kolo gostujemo ekipi "Krupe" i pripremamo se za "Krupu," rekao je Mladen Obrenović, asistent šefa stručnog štaba u FK "Zvijezda 09"

"Ja sam na vrijeme uhvatio priključak i sada sam negdje sa nekih 6,7 klubova koji će da se bore za opstanak. Ja, kao čovjek na kormilu Zvijezde 09, potrudiću se svim silama i sredstvima, da opstanemo u Premijer ligi," kaže Boris Stanišić, vlasnik FK "Zvijezda 09".

Stanišić kaže da je prezadovoljan dosadašnjim rezultatima kluba. Ne krije, da se puno ulaže u igrački kadar i omladinski pogon, zbog čega su i dobili epitet jedne od najboljih sportskih akademija na ovim prostorima. Atmosferu u i oko kluba, hvale i oni koji nose dres Zvijezde.

"Naravno da sam ne sretan i zadovoljan, nego sam presretan i prezadovoljan. Imajući u vidu kako smo krenuli, na koji način i konačno, da sam jedini koji finansira, nemam praktično pomoći ni sa jedne strane, ne tražim ništa, ja se uzdam uz kadar, igrački kadar," kaže Stanišić.

"Atmosfera je zaista sjajna. Takođe to je bila jedna od naših karakteristika, jesenas kada je vladala zaista sjajna atmosfera, to se nastavilo i sada. Došlo je samo par novih momaka, ekipa je sva na okupu, tako da vlada sjajna atmosfera, i u svlačionici, i na terenu, i to je jedan od naših kvaliteta," kaže Amer Osmanagić, fudbaler FK "Zvijezda 09".

U "Zvijezdi 09" ne kriju da se dolazak trenera Darka Nestorovića pokazao kao pun pogodak, a u ovom klubu još se prepričava finiš jesenjeg dijela sezona i serija od pet uzastopnih pobjeda. Sličnom podvigu, nadaju se i na proljeće. Uvjereni su da imaju kvalitet da ostvare zacrtani cilj i da naredne sezone ponovo budu član elitnog razreda bh fudbala.