Česi najbolji u Banjaluci

Druga posada Češke Republike osvojila je zlatnu medalju u konačnom plasmanu Evropskog prvenstva u raftingu u open kategoriji. Oni su slavili posljednjeg takmičarskog dana u disciplini spust i tako obezbijedili samo jedan, ali dovoljan, bod prednosti u odnosu na prvu Češku posadu kojoj je ostalo samo da se utješi srebrnom medaljom u generalnom plasmanu.

Hrvatska posada predvođena kapitenom Tomislavom Hohnjecom, osvojila je bronzu danas u spustu. Ipak to im nije bilo dovoljno da dođu do medalje u konačnom plasmanu.

U generalnom poretku Prvenstva do bronze su došli Rusi koji danas nisu bili tako superiorni kao prethodna dva dana. Danas su osvojili peto mjesto u spustu, odmah iza domaće posade Nektar Dajak kluba iz Banjaluke koja je na ovom prvenstvu predstavljala BiH. Momci iz Banjaluke su danas u spustu kao i juče u slalomu, ponovo osvojili četvrto mjesto. Banjalučani su tako, na kraju završili kao peti.

Kod dama, zlatom se u generalnom poretku Evropskog prvenstva okitila prva posada Ruske reprezentacije ispred prvog i drugog Češkog tima. Ruskinje su bile danas dominatne u spustu, ostvarivši tako ubjedljiva 63 boda prednosti u generalnom plasmanu, u odnosu na prvi Češki tim.

U mlađim kategorijama, najuspješniji su bili Slovenci koji su se u kategoriji do 19, ali i u katefgoriji do 23 godine okitili zlatnim medaljama, potvrdivši da je pred ove dvije generacije svijetla budućnost. Kod dama, u kategoriji do 23 godine, prvakinje Evrope, postale su Srpkinje.