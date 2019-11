Čelsi se vratio nakon 1:4, preokret Borusije

Luda noć u Ligi šampiona!!! Preokreti, penali, isključenja, sve se to večeras moglo vidjeti na evropskim terenima no krenimo redom.



Najzanimljivije je bilo u Londonu gdje je Ajaks bio na pragu pobjede. Vodio je tim iz Amsterdama sa 4:1, a poveli su gosti autogolomo Abrahama već u drugom minutu, međutim, samo tri minuta kasnije izjednačio je Žoržinjo iz penala. Promes je doveo Ajaks u vođstvo u 20. minutu, a onda je viđen još jedan gol Arizabalage sa 1:3. Van de Bek je u 55. minutu povisio na 4:1, a onda je Čelzi došao do pogotka preko Azbilikuete. Za samo dva minuta Ajaks je ostao bez dva igrača, Blinda i Veltmana, a domaći su to iskoristitli i preko Žoržinja i Hamesa stigli do izjednačenja (4:4).

Borusija Dortmund u duelu protiv Intera bila u bezizlatnoj situaciji. Italijani su vodili sa 2:0, a onda su u nastavku domaći, golovima Hakimija koji je dva puta zatresao mrežu i Branta, stigla do 3:2 i velikog trijumfa.

Liverpul je takođe imao problema protiv Genka, prvih 45 minuta završeno je nerješeno 1:1, a onda je šampion Evrope u nastavku stigao do još jednog gola, a preokret je napravila i Valensija koja je stigla do pobjede 4:1 nakon što je Lil na Mestaji prvi došao do pogotka.

Rezultati:

Barselona – Slavija Prag 0:0

Zenit – Lajpcig 0:2

Borusija Dortmund – Inter 3:1

Čelsi – Ajaks 4:4

Liverpul – Genk 2:1

Lion – Benfika 3:1

Napoli – Salzburg 1:1

Valensija – Lil 4:1