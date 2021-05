Čelnicima kluba stiglo posljednje upozorenje: Juventus će biti izbačen iz Serije A?

Milan i Inter, kao i svi engleski klubovi, ranije su se povukli iz ovog neuspjelog privatnog fudbalskog takmičenja, a Juventus je ostao dio ovog projekta uz Real Madrid i Barselonu.

Ukoliko situacija bude ista i na početku naredne sezone, onda Staru damu očekuje žestoka kazna.

"Pravila su jasna. Ako Juventus bude dio Superlige kada počne naredna sezona, onda neće moći igrati Seriju A", rekao je Gravina za radio stanicu Kiss Kiss i nastavio:

Juventus face being kicked out of Serie A if the club do not withdraw from the European Super League, Italian football federation president Gabriele Gravina has said.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) May 10, 2021