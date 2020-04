Čeferin: Potpuni kraj sezone bio bi katastrofalan

Predsjednik UEFA Aleksandar Čeferin rekao je da ne postoji krajnji rok kada treba da se završi tekuća sezona, poručivši da bi definitivno otkazivanje svih takmičenja imalo katastrofalne posljedice.

Zbog pandemije virusa korona, fudbalska takmičenja obustavljena su širom Evrope i ne zna se kada bi mogla da se nastave.

"Ako bi se prvenstva prekinula, to bi imalo užasne posljedice po klubove. Vjerujem da ćemo odigrati sve do kraja, samo moramo da poštujemo odluke nadležnih organa i čekamo njihovu dozvolu. Prioritet je zdravlje navijača, igrača, timova. Ja sam optimista po prirodi, vjerujem da će se takmičenja nastaviti i završiti. Možda će utakmice morati da se igraju bez prisustva navijača, ali i to je bolje nego da se ne igraju. Uz to, u ovako teškim vremenima, ljudi bi mogli da gledaju mečeve na televiziji i vjerujem da bi im to pomoglo", smatra Čeferin.

U Belgiji je prvenstvo već okončano, a Čeferin ističe da još nije donijeta odluka hoće li to izazvati ikakve posljedice.

"Takve odluke nismo donijeli. Svi naporno radimo kako bismo pronašli odgovarajuća rešenja. Razmotrićemo svaki slučaj", zaključio je prvi čovjek UEFA.