Čedo Pantić spreman za novi izazov

Najbolji balkanski kik bokser Čedo TDI Pantić spreman je za novi izazov na najvećoj regionalnoj organizaciji Megdan. Ispunjene tribine beogradske arene dočekaće meč Pantića i Ciprigana, rumunskog borca koji u ovoj borbi ima ulogu autsajdera. Pantić je spreman da se u potpunosti vrati u pobjednički kolosijek.

"Osjećam se dobro, skidao sam previše kilograma na prošlom Megdana. Tada nisam uspio da povratim snagu, sada je to mnogo bolje", rekao je Pantić.

Njegov trener i osnivač KBS Hektor Predrag Stanković vjeruje u novi trijumf svog pulena.

"Spremni smo kao i uvijek Ciprigana sam sada vidio prvi put, izgledao veoma impresivno što dalje implicira da će biti veoma zanimljiv meč, a mi uvijek idemo na pobjedu", rekao je Stanković.

Prvi čovjek Megdana Aleksa Balašević prezadovoljan je što će šesti event biti održan u najvećoj dvorani na Balkanu. Nema dileme da će tribine biti ispunjene, jer je prodaja karata išla iznad očekivanja. Prema njegovim riječima, možemo da očekujemo veoma zanimljive mečeve.

- Sve ide sjajno, kao mlijeko kako volim da kažem. Nije bilo nikakvih problema što se inače dešava. Ovo je najveći sportski događaj u regionu, samim tim i borilački. Arena će biti puna što nas posebno raduje. Mnogo očekujemo od Čede, on je rastao sa Megdanom, a i mi sa njim. Njegovi mečevi su uvijek zanimljivi, on da radi šado boks sam u sobi to ne bi bilo dosadno – rekao je Balašević.

Meč Pantića i Ciprigana je četvrti po redu, a program počinje u 20 časova. Svakako da veliku pažnju javnost kao i uvijek privlači Vaso Psihopata Bakočević, a u Beograd je stigao i Ramazan Razakov, Dagestanac koji je ostao veliki dužnik Čedi Pantiću.