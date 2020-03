Čavić: Olimpijske igre postale cirkus

Nekadašnji srpski plivač i osvajač srebrne medalje sa Olimpijskih igara u Pekingu 2008. Milorad Čavić bio je veoma kritičan prema organizatorima ovog takmičenja, poručivši da se sportisti najmanje pitaju kada je donošenje odluka u pitanju.

Olimpijske igre, koje su predstojećeg ljeta trebale da budu održane u Tokiju, pomjerene su za narednu godinu.

"Bila je to jedina moguća i ispravna odluka. U ovakvoj situaciji sport nije u prvom planu, ali... Ima to "ali", koje samo sportisti mogu da razumiju. Za njih je to veoma bolno. Ne možete ni da zamislite koliko su se oni žrtvovali. Mnogi od njih su sami morali da izdvajaju sredstva za pripreme, cijele porodice su bile uključene u to da bi ostvarili san. Ne bi trebalo ni govoriti da će veliki broj njih i odustati. Tu posebno mislim na iskusnije takmičare. Lako je reći "moram da izdržim još godinu dana", daleko je teže to uraditi. Vi se ne spremate za jednu godinu, za jedan mjesec, nego za jedan dan u tom mjesecu u toj godini. Glavu si namjestio za taj, često, jedan minut u kojem želiš da ostvariš snove. I onda ti neko kaže da moraš da čekaš još godinu dana", rekao je Čavić za "Sportski žurnal".

On smatra da je previše novca u igri, kao i da su sportisti u cijeloj priči glumci, dok neko drugi stiče profit.

"Da nije toliko novca u igri, Tokio bi bez razmišljanja bio otkazan, a ne odložen. Olimpijske igre su postale cirkus. Sportisti koji su najvažniji, najmanje se pitaju. Oni su glavni glumci, sve oči su uprte u njih, a novac na njihovoj slavi uzimaju drugi. Njihovo je samo da slušaju", zaključio je Čavić.