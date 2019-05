Buran život legende Mančestera: Spavao sa snahom, otac ga se odrekao, žena uzela 46 miliona

Legendarni as Mančester junajteda, Rajan Gigs, bio je akter jednog od najvećih skandala u istoriji sporta.

Za ljubitelje fudbala, navijače... Gigs je legenda, jedan od najvećih ikada, a za one koji ga najbolje poznaju, njegove najbliže članove porodice, one je "obično smeće".

Prije osam godina Ostrvo se treslo od skandala čiji glavni akter je bio istaknuti as. Britanski "Miror" je objavio da je Rajan varao suprugu sa Natašom, ženom svog rođenog brata Rodija!

"Kada je to saznao Rodi je nasrnuo na Rajana, potpuno je izgubio razum. Malo je nedostajalo da dođe do velike tragedije", ispričao je izvor Mirora.

Rajanov brat je saznao da je slavni fudbaler nekoliko puta gostovao u njegovom krevetu, ali nije se tu zaustavio, navodno je zaveo i mamu od snaje sa kojom je imao seksualne odnose.

Vanbračne avanture legende Mančester junajteda uništile su kredibilitet čoveka koji je važio za gotovo nepogrešivog. Dugogodišnja ljubavna afera sa suprugom rođenog brata proganja ga i dan danas.

Imidž sportskog idola bio je i ostao uzdrman, a mnogi sponzori su ga napustili nakon ove afere.

Kada je 2018. godine izabran na mjesto selektora Velsa, njegov otac Deni Vilson je jasno stavio do znanja da ga više ne smatra svojim sinom.

"Trebalo je da budem najponosniji otac na svetu, a sramota me što mi je on sin. On je uvijek sebe stavljao na prvo mjesto, bilo mu je važno da da je centru pažnje, a uništio je život svog brata. Za mene je on samo bivši fudbaler, ništa više. Kada god se pojavi na televiziji, mijenjam kanal. Ne mogu da ga gledam", rekao je Vilson.

Supruga Stejsi mu nije oprostila preljubu. Najveći fudbalski ženskaroš skupo je platio svoje avanture. U jednoj žestokoj brakorazvodnoj parnici izgubio je više od 46 miliona evra.