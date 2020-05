Bura u Italiji: Predsjednik Lacija optužio Juventus i Inter za namještanje

Klaudio Lotito kontroverzni predsjednik indirektno je optužio Juventus i Inter da su namjestili utakmicu.

On smatra da se Inter nije previše trudio protiv Juventusa

"Zaostajemo samo bod za Juventusom, i to zbog one njihove pobjede nad Interom. Molim vas, svi ste vidjeli kako je to izgledalo", rekao je Lotito u nedavnom intervjuu

Juventus i Inter su utakmicu odigrali 8. marta, kada je koronavirus već izbio u Italiji.

Pred praznim tribinama Juventus je slavio 2:0, a mnogi italijanski mediji su procijenili da je igra Intera bila "neprepoznatljiva i blijeda".

Takva izjava čelnog čovjeka Lacija privukla pažnju italijanskih vlasti koje su odmah izjavile da se prijavljene nepravilnosti moraju raščistiti te su najavile i mogućnost pokretanja službene istrage.

Lacio je u ponedjeljak objavio kako će tužiti Sebastijana Vernaca, sportskog novinara lista "Gazeta delo Sport". čije su riječi javno diskreditovale i osramotile predsjednika Lacija

"Sloboda informisanja ne smije dozvoliti narušavanje nečijeg ugleda", pisalo je u saopštenju Lacija.

Prema posljednjim informacijama italijanskog ministra sporta, Serija A bi mogla da se nastavi 13. ili 20. juna.