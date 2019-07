Bufon ponovo zablistao u dresu Juventusa i odbranio tri penala

"Derbi Italije" odigran je u kineskom Nanđingu, a junak "stare dame" bio je iskusni golman Đanluiđi Bufon.

Inter je poveo već u desetom minutu autogolom Juventusovog pojačanja Matijasa de Lihta, a izjednačio je Kristijano Ronaldo iz slobodnog udarca u 68, uz pomoć "živog zida".

Na kraju se pristupilo izvođenju penala, Bufon je zaustavio udarce Ranokije i Longoa, dok su za Juventus neprecizni bili Rabio i Bernardeski. U šestoj seriji 41-godišnjak je odbranio i šut Borhe Valera, pa je Demiral donio slavlje crno-bijelima - 4:3.

Dakle, "neroazuri" ni u pripremnom meču ne mogu da izađu na kraj sa šampionom Italije.

Juventusu je na ovom turniru prethodno izgubio od Totenhema 2:3, dok je Interu ovo bio drugi poraz, pošto je prvi doživeo od Mančester junajteda.

