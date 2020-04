Brojni klubovi, igrači i prijatelji se opraštaju od Antića

View this post on Instagram

La familia atlética está de luto por el fallecimiento de uno de nuestros entrenadores legendarios: Radomir Antic. Siempre estarás en nuestros corazones. Descanse en paz. - The Atlético de Madrid family is mourning the passing of Radomir Antić, one of our legendary coaches. You will forever live in our hearts. Rest in peace. - L'Atlético de Madrid est en deuil suite au décès de Radomir Antić, l'un de nos entraineurs de légende. Repose en paix.

