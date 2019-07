Britanci nudili Novaku Đokoviću državljanstvo

Srđan Đoković, otac Novaka Đokovića, gostujući u emisiji kod Milomira Marića na Hepi televiziji, ispričao je jednu anegdotu od prije nekoliko godina.

Srđan Đoković je uživo u emsiji otkrio kako je Novak imao priliku da dobije državljastvo Velike Britanije i zajedno sa Endi Marejem dominira u Dejvis Kupu u godinama koje su bile pred njima.

"Novakova majka i ja smo razgovarali sa Britancima. Njihova ideja je bila da upare Novaka i Mareja i da dugo vladaju tenisom i osvajaju Dejvis kup. Nudili su državljanstvo. Ipak, Novak je Srbin, njegova bit je srpska. Nisam im to rekao odmah, već sam im rekao da ćemo razgovarati sa djecom i da ćemo im se javiti", pričao je Srđan Đoković.

"Ja sam došao i ispričao im sve to. Da će imati priliku tamo da žive i da imaju najbolje uslove na svijetu. Znate kakav je bio njihov odgovor? Nikakav. Pa, ne postoji ta sila da se promijeni situacija. Mi smo Srbi i ostali smo Srbi do kraja", ispričao je do detalja Srđan.